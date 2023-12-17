Российские войска нанесли поражение штурмовой группе бригады "Азов"*

РИА Новости/Павел Лисицын Подразделения группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады "Азов", сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
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