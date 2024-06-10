Бойцы ВС РФ, находящиеся в Луганской Народной Республике сообщили о том, как местная жительница угостила их домашней выпечкой.
В ЛНР российских бойцов угостили пирожками с кнопками
Комментарии
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Владимир Тамбасов
Вот они "братья"- твари неблагодарные!!!
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1 час.
Аркадий Цыганов
Ждунов везде хватает. Уметь их переформатировать - вот это вопрос. Способов много. От выдворения из России, до реальных сроков. За кнопки срок.
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17 мин.
Зоя Копань
Она под дурочку косит, сколько было случаев, и травили не только кнопками, их хоть можно разглядеть а если каким то ядом, конечно наших мальчиков воинов предупоеждают и предупреждали но они наивные, добрые, чтобы не обидеть пожилую женщину, которая у них ассицируется с их мамами и идут на этот шаг пробуют у этих продажных тварей кулинарию!
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6 мин.
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