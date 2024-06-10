Ждунов везде хватает. Уметь их переформатировать - вот это вопрос. Способов много. От выдворения из России, до реальных сроков. За кнопки срок.

Зоя Копань

Она под дурочку косит, сколько было случаев, и травили не только кнопками, их хоть можно разглядеть а если каким то ядом, конечно наших мальчиков воинов предупоеждают и предупреждали но они наивные, добрые, чтобы не обидеть пожилую женщину, которая у них ассицируется с их мамами и идут на этот шаг пробуют у этих продажных тварей кулинарию!