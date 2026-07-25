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Куфийский правовой субстрат: до возникновения ханафитского мазхаба

Можно ли считать правовую школу созданной в тот момент, когда появился её основатель? Или она возникает лишь тогда, когда формируются собственная доктрина, круг авторитетных текстов и профессиональное сообщество юристов?.

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