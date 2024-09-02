Выше +17° в ближайшие дни на улице не будет: когда в Омске рассчитывают начать отопительный сезон. По расчетам властей, в этом году отопление могут запустить позже обычного.
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Выше +17° в ближайшие дни на улице не будет: когда в Омске рассчитывают начать отопительный сезон. По расчетам властей, в этом году отопление могут запустить позже обычного.