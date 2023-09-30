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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартемьянов о Бродхерсте: «Он перенес операцию, будет готов к ноябрю, возможно. Не имеем права заставлять его выходить раньше»

30-летний американец получил травму в третьем периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5).

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