Правительству предложили повышать МРОТ ускоренными темпами

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2018 года снижался, а не рос по отношению к средней зарплате, обратил внимание научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок.