Официальные и душевные поздравления с Днем строителя в 2025 году: для родных и коллег, в стихах и прозе

10 августа 2025 года в России профессиональный праздник отмечают специалисты в области строительства — все, кто отвечает за возведение жилых домов, офисных зданий, парков и других объектов инфраструктуры.
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