Нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев рассказал о своем отношении к трэш-току. – А как вы относитесь к трэш-току в хоккее? Выводили ли вас из себя на льду именно какими-то словами? – Меня пока не выводили, такого в моей карьере не было.