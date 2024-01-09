Работодатели назвали критерии отбора соискателей на первом собеседовании

В ходе недавнего исследования выяснилось, что работодатели на первом собеседовании больше всего оценивают интерес соискателя к должности (79%) и соответствие кандидата требованиям, указанным в вакансии (74%).
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