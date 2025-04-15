Politico: в ЕС ищут способ принятия санкций против России в обход Венгрии

Несколько стран ЕС пытаются придумать способ введения антироссийских санкций в обход права вето, которое может накладывать Венгрия, написала газета Politico со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Европы.
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