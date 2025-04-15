Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 246 подписчиков

Politico: в ЕС ищут способ принятия санкций против России в обход Венгрии

Politico: в ЕС ищут способ принятия санкций против России в обход Венгрии

Несколько стран ЕС пытаются придумать способ введения антироссийских санкций в обход права вето, которое может накладывать Венгрия, написала газета Politico со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах Европы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх