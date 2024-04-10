«Доска позора» для неплательщиков появилась в Строгине

Законно ли вывешивать номера квартир должников на всеобщее обозрение? На днях на информационных стендах в подъездах большинства домов района Строгино появились объявления со списками должников за «коммуналку».
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