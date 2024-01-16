Участники льготной программы "Семейный автомобиль" могут купить технику с 25 % скидкой

На Дальнем Востоке возобновлено действие программы "Семейный автомобиль". Приобрести новую машину на льготных условиях могут многодетные семьи, врачи и учителя, участники СВО, инвалиды, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе правительства края.
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