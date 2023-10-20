Умеров дискредитирован среди крымских татар из-за закона об ЛГБТ — мнение

Глава минобороны киевского режима Рустем Умеров дискредитировал себя среди крымских татар, поддержав закон о легализации однополых браков на Украине, заявил председатель комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии Общественной палаты Крыма Ибраим Ширин 20 октября, в эфире телеканала «Крым 24».