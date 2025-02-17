SHOT: компания UNIQLO может вернуться на российский рынок

Компания UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Как пишет Telegram-канал SHOT, ряд экс-работников магазинов ушедшей из России компании в общем чате получили вопрос от бывшего руководителя о потенциальной возможности возвращения на работу в сеть ретейлера из Японии.