Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться

Александр

Как антимигрантское враньё,так "Царь-град" с Малофеевым впереди.Что в Мурино в реальности? "«Здесь очень много людей, которые приехали к нам из глубинок, из городов с населением тридцать тысяч человек. Они здесь навязывают свои устои. То есть они «запонячены» и соответственно решают вопрос таким образом, называя любого активиста, который апеллирует к закону, трусом, ссыклом и другими нецензурными словами. Я регулярно слышу угрозы и предложения «поговорить в поле», — отмечает Евгений. — Я сам родом из региона, из Красноярска. Но это всё-таки большой город. А здесь основная проблема в том, что люди, купившие квартиры, сдали их. Самая дешевая недвижимость обычно снимается теми, кто имеет небольшой достаток и соответственно небольшой уровень интеллекта. Ну, это связано напрямую». И никаких азиатов -гастеров. https://www.fontanka.ru/2023/08/01/72556433/ Подобные ситуации были во всех новых районах Москвы в 60-70х годах