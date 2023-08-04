С ростом числа мигрантов-дебоширов в Мурино, жители сами объединились в народные дружины. Поскольку иного варианта просто нет - поодиночке не справиться.
Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Необходимо их останавливать и досматривать и если есть нож то выдворять.
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13 час.
Александр
Как антимигрантское враньё,так "Царь-град" с Малофеевым впереди.Что в Мурино в реальности? "«Здесь очень много людей, которые приехали к нам из глубинок, из городов с населением тридцать тысяч человек. Они здесь навязывают свои устои. То есть они «запонячены» и соответственно решают вопрос таким образом, называя любого активиста, который апеллирует к закону, трусом, ссыклом и другими нецензурными словами. Я регулярно слышу угрозы и предложения «поговорить в поле», — отмечает Евгений. — Я сам родом из региона, из Красноярска. Но это всё-таки большой город. А здесь основная проблема в том, что люди, купившие квартиры, сдали их. Самая дешевая недвижимость обычно снимается теми, кто имеет небольшой достаток и соответственно небольшой уровень интеллекта. Ну, это связано напрямую». И никаких азиатов -гастеров. https://www.fontanka.ru/2023/08/01/72556433/ Подобные ситуации были во всех новых районах Москвы в 60-70х годах
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12 час.
lidatima46 Тимощук
Да необходимо чтобы работодатели подняли оплату труда чтобы наши ребята местные не искали счастья на чужбине И еще нужно прививать молодежи любовь и гордость за свою страну РОССИЮ У меня мама украинка а отец грузин но я считаю себя РУССКОЙ и это моя земля моя РОДИНА Жила в Средней Азии но в 90 е они таджики решили нашу судьбу выгнав нас Вот теперь пусть строят сами что хотят Флаг им в руки
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10 час.
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