♀♂ Гостиная для друзей

36 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гурбангулы
    Толково3 жизненных закон...
  • Валентина Э
    Когда-то, еще в советские времена мне надо было, чтобы мой документ срочно оказался в Москве. Копию документа я отпра...«Время – деньги»,...
  • Валерий Ворожищев
    А причём здесь Гузеева во всей этой тераде?«Время – деньги»,...

Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться

Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться

С ростом числа мигрантов-дебоширов в Мурино, жители сами объединились в народные дружины. Поскольку иного варианта просто нет - поодиночке не справиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Поляничко
Необходимо их останавливать и досматривать и если есть нож то выдворять.
Ответить
13 час.
Александр
Как антимигрантское враньё,так &quot;Царь-град&quot; с Малофеевым впереди.Что в Мурино в реальности?   &quot;«Здесь очень много людей, которые приехали к нам из глубинок, из городов с населением тридцать тысяч человек. Они здесь навязывают свои устои. То есть они «запонячены» и соответственно решают вопрос таким образом, называя любого активиста, который апеллирует к закону, трусом, ссыклом и другими нецензурными словами. Я регулярно слышу угрозы и предложения «поговорить в поле», — отмечает Евгений. — Я сам родом из региона, из Красноярска. Но это всё-таки большой город. А здесь основная проблема в том, что люди, купившие квартиры, сдали их. Самая дешевая недвижимость обычно снимается теми, кто имеет небольшой достаток и соответственно небольшой уровень интеллекта. Ну, это связано напрямую». И никаких азиатов -гастеров. https://www.fontanka.ru/2023/08/01/72556433/  Подобные ситуации были во всех новых районах Москвы в 60-70х годах
Ответить
12 час.
lidatima46 Тимощук
Да  необходимо  чтобы  работодатели  подняли  оплату   труда   чтобы  наши  ребята   местные  не  искали  счастья  на  чужбине  И еще  нужно прививать  молодежи  любовь и гордость за свою  страну  РОССИЮ   У меня мама  украинка  а отец грузин   но я  считаю  себя РУССКОЙ    и это моя земля  моя  РОДИНА Жила  в Средней Азии  но  в 90 е  они  таджики решили  нашу судьбу  выгнав  нас    Вот  теперь пусть строят  сами   что хотят  Флаг им в руки
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх