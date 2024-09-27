Мой Футбол
Английская Премье...ЛиверпульМанчестер ЮнайтедЧемпионат Испании
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мой Футбол

9 подписчиков

Цена одного трансфера

Цена одного трансфера

Джовани Ло Чельсо забил все 4 мяча «Бетиса» в последних трёх матчах. Это очень здорово говорит о нём лично – освоился и тащит команду и не говорит ничего хорошего о, собственно, команде, у которой нет никаких иных атакующих ресурсов, кроме идей аргентинца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх