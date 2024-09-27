Цена одного трансфера

Джовани Ло Чельсо забил все 4 мяча «Бетиса» в последних трёх матчах. Это очень здорово говорит о нём лично – освоился и тащит команду и не говорит ничего хорошего о, собственно, команде, у которой нет никаких иных атакующих ресурсов, кроме идей аргентинца.