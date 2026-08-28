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Аргументы недели

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Окончательное решение по выступлению Уэста в России пока не принято

Окончательное решение по выступлению Уэста в России пока не принято

Прокатчик дает понять, что запретов на выступление в России нет и все стороны действуют по ранее оговоренному плану.

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