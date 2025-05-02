Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен в победе “Спартака” над “Факелом” в матче 27-го тура РПЛ. Он отметил, что даже с учетом отсутствия Барко, “Спартак” должен обыгрывать “Факел”, владея мячом и имея возможности для реализации.
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