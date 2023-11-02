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В СБ России назвали чествование эсэсовца Гуньки частью системной работы Запада

В СБ России назвали чествование эсэсовца Гуньки частью системной работы Запада

Чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки в Канаде является частью системной работы Запада по поощрению неонацистских взглядов во всём мире, заявил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

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