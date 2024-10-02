Останки шестилетней девочки нашли в брюхе крокодила-людоеда

В Малайзии поймали двух крокодилов, один из которых оказался людоедом. Об этом пишет Daily Mail. 25 сентября в губернаторстве Саравак крокодил напал на шестилетнюю Цицилию Интик, когда купалась в реке с подругами.
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