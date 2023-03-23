Елена Ваенга не смогла понять, за что «Все везде и сразу» получил семь «Оскаров»

Певица Елена Ваенга решила поделиться своим мнением об итогах премии «Оскар». Она крайне удивилась, за что фильму «Все везде и сразу» присудили семь наград.
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