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Царьград

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Госдума утвердила самозапрет на участие в азартных играх с 2026 года

Госдума утвердила самозапрет на участие в азартных играх с 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу закон о самозапрете на участие в азартных играх. Оформление через «Госуслуги» или МФЦ.

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