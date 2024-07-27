Глава Можайска Азаренкова поздравила ветерана ВОВ с 93-летием

Глава Можайского городского округа Мария Азаренкова поздравила Евгения Максимовича с 93-летием. Он — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный работник культуры Московской области и коренной житель Уваровки.
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