Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе спецоперации, а также ознакомился с новыми образцами военной техники.
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