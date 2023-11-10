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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе спецоперации, а также ознакомился с новыми образцами военной техники.

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