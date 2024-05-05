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Депутат Семигин против героя СВО: После "Бесогона" высказался и Андрей Медведев, предложив посчитать

Депутат Семигин против героя СВО: После "Бесогона" высказался и Андрей Медведев, предложив посчитать

Спор депутата Семигина с героем СВО Рассказовым не сходит с первых полос. Более того, о произошедшем высказался Никита Михалков в программе "Бесогон", предложив подумать даже не о правомерности требований депутата, а о самом соотношении нарушения и наказания.

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