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Посольство США организует пятидневный семинар в подземном помещении во Львове с 28 сентября по 2 октября

Посольство США на Украине организует пятидневный семинар во Львове, который пройдет с 28 сентября по 2 октября в подземном помещении, рассчитанном на несколько десятков участников.

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