От +1 до +32 градусов: температурные "горки" ожидаются в Алтайском крае

Температурные перепады более чем в 30 градусов ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. Прогноз погоды передал региональный Гидрометцентр.
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