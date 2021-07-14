EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: И если в первой половине дня ничего интересного в рынке не произошло, то данные по инфляции в США серьезно удивили трейдеров, что привело к укреплению американского доллара против европейской валюты.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: И если в первой половине дня ничего интересного в рынке не произошло, то данные по инфляции в США серьезно удивили трейдеров, что привело к укреплению американского доллара против европейской валюты.
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