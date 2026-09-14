Золотой триумф москвичек: гимнастки из САО привезли медали со Спартакиады

Сборная Москвы по художественной гимнастике стала лучшей на II Всероссийской спартакиаде сильнейших, которая завершилась в Екатеринбурге.
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