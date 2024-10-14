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Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала селфи, сделанное во время беременности

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала селфи, сделанное во время беременности

Снимок стал неопровержимым доказательством того, что звезда самостоятельно выносила дочь фото: Соцсети Татьяны БрухуновойВ марте 35-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова шокировала поклонников неожиданной новостью — звезда во второй раз стала мамой.

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