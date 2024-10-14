Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала селфи, сделанное во время беременности

Снимок стал неопровержимым доказательством того, что звезда самостоятельно выносила дочь фото: Соцсети Татьяны БрухуновойВ марте 35-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова шокировала поклонников неожиданной новостью — звезда во второй раз стала мамой.