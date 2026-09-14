Психолог объяснила причины интереса россиян к исчезновению семьи Усольцевых

Интерес россиян к исчезновению семьи Усольцевых, произошедшему в Красноярском крае, обусловлен отсутствием ясных ответов о судьбе пропавших и тем, что образ семьи вызывает ассоциации с обычными гражданами страны.
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