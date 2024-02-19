Пассажирский самолёт час кружил над Белградом с пробитым фюзеляжем

Борт задел освещение ВПП во время взлёта.Pr Scr twitter.com/Pedjijatar--> Самолёт Embraer задел огни взлётно-посадочной полосы в аэропорту Белграда и с пробоиной в фюзеляже час кружил над воздушной гаванью.
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