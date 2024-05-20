Новая перевалка щебня открылась в Кстове

В Нижегородской области полным ходом идут работы по ремонту дорог. Только в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе планируют отремонтировать свыше 400 километров дорог в разных районах области.
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