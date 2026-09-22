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XRISM увидел поток вещества от голубого гипергиганта к нейтронной звезде

XRISM увидел поток вещества от голубого гипергиганта к нейтронной звезде

Орбитальная рентгеновская обсерватория NASA/JAXA XRISM впервые предоставила прямые наблюдательные свидетельства того, как поток горячего газа, «выдуваемый» звездой-гигантом, захватывается её компактным соседом — нейтронной звездой — и питает мощные рентгеновские вспышки.

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