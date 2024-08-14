Владелец батутного центра, где пострадали 11 детей, получил условный срок

Предприниматель нанял инструкторов-консультантов без соответствующей квалификации. В результате 11 детей во время занятий по прыжкам на батуте получили травмы в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы.
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