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В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Тестирование системы голосования будет проходить с 8:00 до 14:00 На следующей неделе, 23 августа, пройдёт тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в следующих округах: ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк), а также в Куркино.

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