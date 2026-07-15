Ипотеке в России придумали замену

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Наследуемая аренда жилья со льготной ставкой может стать альтернативой ипотеке. Такую замену недоступным кредитам на недвижимость придумали депутаты, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.