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Ипотеке в России придумали замену

Ипотеке в России придумали замену

Наследуемая аренда жилья со льготной ставкой может стать альтернативой ипотеке. Такую замену недоступным кредитам на недвижимость придумали депутаты, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.

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