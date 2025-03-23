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Все фавориты пар 1/4 финала Лиги наций прошли дальше. Франция отыгралась с 0:2 после первого матча против Хорватии, Португалия – с 0:1 против Дании

Все фавориты пар 1/4 финала Лиги наций прошли дальше. Франция отыгралась с 0:2 после первого матча против Хорватии, Португалия – с 0:1 против Дании

В Лиге наций завершились ответные матчи 1/4 финала. Сборная Испании по пенальти прошла Нидерланды (3:3, пен.

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