Popcaketv

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Грустно! Брачные планы Ви из BTS разрушены

Грустно! Брачные планы Ви из BTS разрушены

О личной жизни парней из южнокорейской к-поп группы BTS можно говорить бесконечно. Поклонники вечно интересуются их статусом, но каждый раз парни говорят, что у них нет времени на девушек.

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