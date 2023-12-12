Hyundai, Volkswagen и Honda обвиняются в несправедливой трудовой практике

Автопроизводители Hyundai, Volkswagen и Honda подверглись критике со стороны Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) за использование тактики, которая противоречит закону, чтобы помешать работникам объединиться в профсоюз и вступить в UAW.
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