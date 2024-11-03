«Все будет в снегу»: Вильфанд сделал предупреждение на ближайшие дни

Синоптик прогнозирует обильные осадки на всей территории России. Снег @ lookstudio/freepik.comУже ко вторнику, 5 ноября, почти вся территория России будет покрыта снегом, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии