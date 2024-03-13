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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак об увольнении Ивича: «То, что он делал, заслуживает уважения, «Краснодар» – очень хорошая команда. Я тоже на контракте: сегодня работаешь, завтра не работаешь»

– Вашего коллегу Личку спросили, как он воспринял отставку главного тренера «Краснодара» Ивича. Как вы воспринимаете, что у вашего конкурента произошла такая перемена? – Что касается моего отношения.

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