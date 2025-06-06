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Глава Росатома Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси встретились в Калининграде

Глава Росатома Лихачёв и глава МАГАТЭ Гросси встретились в Калининграде

В Калининграде состоялась встреча главы Росатома Алексея Лихачёва с Рафаэлем Гросси, руководителем МАГАТЭ.

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