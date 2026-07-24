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Китайские математики впервые удостоены Филдсовской премии

Китайские математики впервые удостоены Филдсовской премии

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (ИА Реалист). 23 июля на открытии Международного конгресса математиков в Филадельфии было объявлено о присуждении Филдсовской премии — самой престижной награды в мире математики, которую часто называют «Нобелевской премией по математике».

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