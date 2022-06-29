Западные компании не желают покидать российский рынок, заявили в РСПП

Работающие в России и испытывающие политическое давление со стороны Запада компании на сегодняшний день предпочитают действовать тихо, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.
Работающие в России и испытывающие политическое давление со стороны Запада компании на сегодняшний день предпочитают действовать тихо, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.
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