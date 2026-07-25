Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

Пожалуйста, не умирай тоже: состояние потерявшей отца МакSим резко ухудшилось

Пожалуйста, не умирай тоже: состояние потерявшей отца МакSим резко ухудшилось

Не прошло и 40 дней с тех пор, как певица похоронила отца Сергея Орефьевича Абросимова. У него был диагностирован рак четвёртой стадии, после чего папа МакSим перенёс 18 курсов химиотерапии и 27 курсов облучения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии