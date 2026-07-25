Пожалуйста, не умирай тоже: состояние потерявшей отца МакSим резко ухудшилось

Не прошло и 40 дней с тех пор, как певица похоронила отца Сергея Орефьевича Абросимова. У него был диагностирован рак четвёртой стадии, после чего папа МакSим перенёс 18 курсов химиотерапии и 27 курсов облучения.
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