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Какая группа самая интересная? А матч? Кто удивит? Разбираем жеребьевку ЛЧ

Какая группа самая интересная? А матч? Кто удивит? Разбираем жеребьевку ЛЧ

Не только «Бавария», «Барса» и «Интер». После жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов мы узнали осеннюю шоу-программу: Футбольные авторы Sports.

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