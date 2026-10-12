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Мошенники звонят родителям и угрожают отменой детских пособий

Мошенники звонят родителям и угрожают отменой детских пособий

Гражданам России поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий.

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