СК РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Ленинградской области.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Появились первые кадры с места крушения Ми-8 под Петербургом В Гатчинском районе Ленинградской области в четверг разбился вертолёт Ми-8 Росгвардии.