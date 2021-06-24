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Появились первые кадры с места крушения Ми-8 под Петербургом.

Появились первые кадры с места крушения Ми-8 под Петербургом.

СК РФ возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Ленинградской области.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Появились первые кадры с места крушения Ми-8 под Петербургом В Гатчинском районе Ленинградской области в четверг разбился вертолёт Ми-8 Росгвардии.

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