Роспотребнадзор в Удмуртии не обнаружил превышения загрязняющих веществ у завода в селе Чур

Якшур-Бодья. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии в рамках рассмотрения обращения граждан провело отбор проб и исследования атмосферного воздуха в трёх точках на границе жилой застройки с наветренной стороны от нефтеперерабатывающего завода ООО «Квадрат-холдинг» в селе Чур Якшур-Бодьинского района республики.